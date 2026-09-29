¡Chihuahua bajo el agua! Calles se convierten en ríos y autos quedan varados

Chihuahua, Chih.- La fuerte lluvia registrada esta tarde en la ciudad de Chihuahua provocó inundaciones en distintos sectores, donde varias calles quedaron completamente cubiertas por el agua, generando corrientes que avanzaban por las vialidades como verdaderos ríos y dificultando el paso de vehículos y peatones.

En diferentes puntos de la capital se observaron automóviles varados, mientras que conductores tuvieron que detener su marcha o avanzar con extrema precaución debido a la cantidad de agua acumulada. Algunas de las principales vialidades y zonas bajas presentaron complicaciones, ocasionando además tráfico lento y momentos de caos entre los automovilistas.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población evitar circular por calles inundadas o intentar cruzar corrientes de agua, ya que la fuerza de la corriente puede arrastrar vehículos. Autoridades mantienen vigilancia en distintos sectores de la ciudad y exhortan a los ciudadanos a extremar precauciones mientras continúen las precipitaciones.