Arropan simpatizantes de Morena a Cruz Pérez Cuéllar poco antes de la definición de la coordinación estatal de Chihuahua

A poco tiempo de que Morena defina quien encabezará la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, ciudadanos, militantes y simpatizantes del partido se congregaron en la Ciudad de México para manifestar su respaldo a Cruz Pérez Cuéllar.

La concentración se realizó en las inmediaciones del World Trade Center de la Ciudad de México, donde se lleva a cabo el encuentro en el que la dirigencia nacional de Morena está dando a conocer, desde la

mañana, a las y los coordinadores estatales que faltaban, siendo Chihuahua el último en la lista.

Con banderas, lonas y muestras de apoyo, los simpatizantes hicieron patente su respaldo al alcalde con licencia de Ciudad Juárez, quien durante las últimas semanas ha recorrido los distintos municipios del estado como parte del proceso interno de Morena y ha sostenido una gran cantidad de encuentros con militantes, liderazgos y ciudadanos.

El respaldo a Cruz Pérez Cuéllar ocurre en la recta final del proceso interno, en un momento en el que Morena se prepara para dar paso a una nueva etapa rumbo a la elección de 2027. Los acompañantes representan un sector de militantes y simpatizantes que coinciden en que el juarense es la mejor opción para encabezar los trabajos de organización y fortalecimiento del movimiento en Chihuahua.

La definición estará a cargo de la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, así como de Citlali Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, quienes serán las instancias responsables de comunicar el resultado del proceso para Chihuahua.

Mientras la dirigencia nacional se prepara para anunciar la decisión, los simpatizantes que acudieron al World Trade Center dejaron claro su respaldo a Cruz Pérez Cuéllar y acompañaron el cierre de un proceso interno que definirá al perfil encargado de conducir la llegada de la Cuarta Transformación a Chihuahua.