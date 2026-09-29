Localiza FDZS en Balleza a joven que tenía reporte de desaparición en Parral

•⁠ ⁠Se fue para trabajar en un aserradero

Como resultado de la implementación de los protocolos de búsqueda, la Fiscalía de Distrito Zona Sur localizó sano y salvo a Emiliano R.V., de 18 años de edad, cuya desaparición se reportó el 20 de septiembre del presente año en la ciudad de Parral.

Las indagatorias coordinadas por la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas, permitieron que elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) encontraran al joven este lunes 28 de septiembre en El Vergel, municipio de Balleza.

Declaró ante el Ministerio Público que su ausencia fue voluntaria, que se trasladó al referido lugar para trabajar en un aserradero, sin informar a sus familiares sobre su paradero.

Con la localización de Emiliano R.V., se dio de baja el reporte de desaparición.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.