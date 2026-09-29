Chevrolet Aveo cae en socavón tras fuerte lluvia

Un vehículo Chevrolet Aveo terminó dentro de un socavón que se abrió sobre la carpeta asfáltica, luego de las fuertes lluvias registradas durante esta tarde en la ciudad de Chihuahua.

El incidente ocurrió en el sector de las calles Deza y Ulloa y Mirador, donde el pavimento cedió debido a la acumulación de agua, provocando que el automóvil quedara atrapado en el enorme hundimiento.

Al lugar acudieron elementos de emergencia y autoridades para tomar conocimiento del hecho y abanderar la zona, mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.