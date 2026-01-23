Vuelca conductor a exceso de velocidad frente a clínica 44 del IMSS

El conductor de un Chevrolet Aveo volcó su vehículo sobre su toldo al perder el control del volante, por manejar a exceso de velocidad en el sentido norte a sur del cruce de las calles pino y tecnológico frente a la clínica 44.



Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, solamente daños materiales. Ningún otro vehículo de la zona se vio afectado.



El accidente provocó la obstrucción de dos carriles de la circulación, el incidente generó un gran congestión vial en la zona.



Agentes de la policía vial acudieron a dirigir el tráfico, así como para levantar los reportes correspondientes.