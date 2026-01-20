Von der Leyen promete una respuesta “firme, unida y proporcionada” de la UE a Trump en Groenlandia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtió este martes que la seguridad en el Ártico solo puede garantizarse de forma conjunta y calificó de “error” la imposición de aranceles adicionales entre aliados históricos, en un mensaje dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de la disputa por Groenlandia.

La jefa del Ejecutivo europeo pronunció estas palabras en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, donde señaló la importancia de la cooperación internacional y criticó directamente la postura de EE.UU. sobre Groenlandia: “La seguridad en el Ártico solo puede lograrse juntos. Por eso los aranceles adicionales propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data”.