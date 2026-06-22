Chocan ebrios en el periférico R. Almada; reportan 9 lesionados

Un fuerte choque entre dos vehículos se registró en el periférico R. Almada, en donde nueve personas resultaron lesionadas.

Fue a la altura de la calle Patria Nueva en donde sucedió el accidente, a donde acudieron policías viales y paramédicos.

El vehículo responsable era conducido por una mujer en estado de ebriedad, la cual chocó contra un Pontiac Matiz y ambos salieron proyectados hacia un poste de la CFE.

Según el reporte, tanto la conductora de la camioneta Mercedes de modelo atrasado y sus acompañantes, iban todos en estado de ebriedad.