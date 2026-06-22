“Solo íbamos cruzando la calle”: Reaparece joven que fue atropellado en festejo de la selección; pide justicia para amiga hospitalizada

Tras el video que se hizo viral el pasado jueves, en los festejos del triunfo de la selección mexicana contra Corea, en la glorieta de Pancho Villa, la madrugada de este lunes comenzó a circular un reel donde deja claras muchas cosas ante la opinión pública. Asimismo el joven subrayó la situación de salud de su amiga Jalsin, la cual está en el hospital ante graves lesiones de aquel día.



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Con el rostro marcado, es así que este joven que apareció en la cuenta René AP. A continuación, esto fue lo que publicó, junto con el video:



La finalidad de este video no es victimizar ni generar represalias, sino esclarecer los hechos y hacer del conocimiento público la situación que actualmente enfrentamos, priorizando la salud e integridad de Jalsin Citlalli Cárdenas Rivas y la mía

Hasta este momento, no hemos recibido apoyo ni respuesta por parte del conductor involucrado, quien continúa en libertad.

Hoy, nuestra principal exigencia es la atención médica urgente y especializada para Jalsin, quien presenta lesiones graves, entre ellas inflamación cerebral, fractura en la base del cráneo, sangrado cerebral y fractura en una de las vértebras cervicales, por lo que solicitamos su traslado inmediato a un hospital con los recursos necesarios, ya que actualmente permanece en espera, poniendo en riesgo su estado de salud.

Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades para garantizar su derecho a la salud, a la integridad y a una atención digna y oportuna, evitando cualquier omisión que pueda vulnerar sus derechos humanos.

CONFIAMOS EN QUE Fiscalía General del Estado de Chihuahua REALIZARÁ LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES Y QUE LOS VIDEOS, DESDE OTRO ÁNGULO, DEMUESTRAN CLARAMENTE QUE NO FUIMOS PARTÍCIPES DE LA TRIFULCA, POR LO QUE PEDIMOS QUE LOS HECHOS SEAN VALORADOS CON OBJETIVIDAD Y APEGO A LA VERDAD.

Nuestro único interés es que se garantice la atención inmediata, la protección de la víctima y el acceso a la justicia bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos.