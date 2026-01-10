Volcadura en el periférico Lombardo Toledano deja un menor lesionado

La tarde de este sábado se registró un aparatoso accidente vial sobre el periférico Lombardo Toledano, a la altura del entronque con Vitromex, luego de que la conductora de una camioneta Nissan X-Trail perdiera el control del volante.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad circulaba de sur a norte cuando, por causas aún bajo investigación, salió de la carpeta asfáltica, derribó un árbol ubicado en el camellón central y posteriormente volcó, para finalmente quedar nuevamente sobre sus cuatro neumáticos.

En el vehículo viajaban cuatro personas: dos adultos y dos menores de edad, de cuatro y nueve años. Este último resultó con lesiones de consideración, por lo que fue atendido por cuerpos de emergencia y trasladado para su valoración médica.

Trascendió de manera preliminar que la conductora presuntamente se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente, situación que será determinada por las autoridades correspondientes.

Agentes de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance, realizar el peritaje y deslindar responsabilidades.