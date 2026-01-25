Volcadura en carretera Juárez deja un lesionado

Una trágica volcadira se presentó esta noche en la carretera de Chihuahua a Juárez, conductor termina lesionado al perder el control.

Fue a la altura del kilómetro 43 de la carretera que conduce de Chihuahua a Juárez donde ocurrió un aparatosa volcadura de un vehículo Chevrolet beat de color rojo que dejó a una persona lesionada.

El accidente ocurrió cuando el guiador perdió el control y se salió del camino y en el camellón volcó en varias ocasiones el hombre fue auxiliado por elementos de la Policía Municipal quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Paramédicos de ángeles blancos atendieron al hombre y lo llevaron a un hospital para su atención médica haciéndose cargo del accidente elementos de la guardia nacional.