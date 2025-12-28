Volcadura en Carretera Cuauhtémoc deja cuantiosos daños materiales

Una volcadura se registró está tarde en la carretera Cuauhtémoc por fortuna no hay lesionados de gravedad, solo cuantiosos daños materiales.

El accidente se presentó en la carretera Cuahutemoc- Chihuahua en el kilómetro 26 más 800 cuando una Toyota camry 2007 color guinda circulaba en el sentido antes mencionado y sale del camino, terminando impactado con canaleta de desagüe pluvial y termina volcado sobre su toldol.

El conductor del vehículo presenta lesiones menores, mientras que el vehículo se empezó a incendiar de la zona del motor, por fortina fue sofocado con extintores por elementos de la guardia nacional mismos que abanderan y toman nota del accidente

