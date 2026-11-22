Damon Albarn, vocalista del grupo británico “Gorillaz”, aseguró que el viaje a China en vuelo comercial en clase turista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, era un “posicionamiento” y afirmó que fue importante que lo hiciera.

Según videos difundidos en redes sociales, durante la presentación de la banda en el festival de música Corona Capital, Albaran envió un mensaje a la mandataria.

“Este es un país inspirador, y ya saben, no sé mucho sobre su presidenta, pero el hecho de que viajara en clase económica para mí es muy, muy importante. Es una declaración, ¿saben? Así que los saludo a todos”, expresó desde el escenario.

Entre los comentarios hubo quienes destacaron la popularidad que Sheinbaum recibe en el extranjero y quienes señalaron que, aunque la mandataria viaje de esa forma, parte de su gabinete opta por la primera clase.

El vuelo de la mandataria también provocó revuelo en las redes sociales chinas, donde afirmaban que haber viajdo en vuelo comercial era un gesto de cercanía.

La mandataria suele hacer sus viajes en aviones comerciales como parte de la política de austeridad en el país-

El grupo digital de rock alternativo “Gorillaz” se ha caracterizado, además de su música, por ser interpretado por una banda de dibujos animados que funcionan como los alter egos de los integrantes por su postura política y “rebeldía” frente a lo que denominan “sistema”.