Este domingo, el frente frío núm. 8 se desplazará sobre el norte y noreste del país, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente del territorio nacional.
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— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 22, 2026
La masa de aire ártico asociada al frente, ocasionará un descenso en la temperatura en los estados del norte del país.
Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla, y ambiente muy frío a gélido en las sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado.