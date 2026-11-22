Este domingo, el frente frío núm. 8 se desplazará sobre el norte y noreste del país, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente del territorio nacional.

La masa de aire ártico asociada al frente, ocasionará un descenso en la temperatura en los estados del norte del país.

Por la mañana, ambiente frío a fresco con bancos de niebla, y ambiente muy frío a gélido en las sierras de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado.