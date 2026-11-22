Leandro Paredes pasó un susto luego de la consagración de Boca en la final de la CONMEBOL Sudamericana 2026, pero fue atendido por los médicos del plantel y se tomó la decisión que sea trasladado en ambulancia para realizarle estudios.

🚨 Leandro Paredes se desmayó en vivo mientras era entrevistado en DSports Afortunadamente ya se encuentra bien pic.twitter.com/SXF4agpotB — Boca Juniors – La Número 12 (@lanumero12comar) November 22, 2026

El capitán y emblema del Xeneize sufrió el sofocante calor y la humedad en Barranquilla, donde la sensación térmica rozó los 40 grados centígrados durante el partido, y en los primeros minutos del segundo tiempo pidió el cambio, siendo reemplazado a los 58′.

Ya en el banco de suplentes, sus compañeros lo abanicaron con toallas y le pusieron hielo en la nuca para que se recuperara, siendo luego el encargado de levantar el trofeo que cortó la sequía internacional de Boca.

Tras la coronación, el campeón del mundo en Qatar 2022 contó en ESPN que “cumplió un sueño”, mostrándose muy agradecido. “Desde chiquito me han inculcado competir y ganar todo lo posible. Amo ganar y competir. Tengo la suerte de conseguir cosas importantes”, añadió.

Pero minutos después, en diálogo con DSports, se desmayó en plena entrevista y generó preocupación, aunque rápidamente la propia cadena señaló que Paredes se había retirado de la nota por sus propios medios.

En la misma línea, Augusto César, cronista de ESPN, llevó tranquilidad sobre la situación del volante de 32 años: “Leandro Paredes sufrió un desmayo, causado por el calor, dando una entrevista. Ya está en perfectas condiciones atendido por los médicos del plantel”.

El Vasco Arruabarrena también habló de esta situación: “Recién lo crucé a Paredes. Tuvo un bajón en el primer tiempo. En el segundo mejoró, pero 10 minutos y le costaba moverse. Recién me enteré que le dio un bajón. Es un líder positivo. En el vestuario es uno más, con todo lo que ganó. Ni hablo de lo futbolístico. Hace reuniones para el bien del grupo. Lo resumo como un líder positivo. Si no son positivos estos jugadores no te sirve para una mierda. Ayuda muchísimo”.