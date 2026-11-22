La Guardia Nacional mantendrá operativos de vigilancia en distintos tramos carreteros en Guasave tras los bloqueos viales registrados y vehículos incendiados que se registraron tras la detención de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

A través de un boletín informativo, el gobierno del estado de Sinaloa informó que, junto con el grupo interinstitucional conformado por los tres niveles de gobierno, trabajará para procurar que la población pueda circular de manera segura.

De acuerdo con el comunicado, los trabajos se centran en el retiro de vehículos de las vialidades para que la población pueda retomar sus actividades cotidianas, así como en operativos de vigilancia.

Este anuncio se da después de que la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Sinaloa celebrara una sesión extraordinaria para dar seguimiento a los actos de violencia que ocurrieron luego de la detención del líder del Cártel de Guasave.

“Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, apoyados por la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y del estado mantienen coordinación efectiva para atender la operación impulsada por Defensa, que logró el aseguramiento de objetivos prioritarios para avanzar hacia la pacificación en Sinaloa”, indica el comunicado.

La noche del viernes 21 de noviembre se empezaron a reportar diversos bloqueos por parte de sujetos armados y el incendio de varios vehículos en distintos puntos de Ahome, Angostura y Guasave en respuesta a la detención de un líder criminal.

Horas después, las autoridades federales confirmaron que se trataba de “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave y considerado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) uno de los fugitivos más buscados.