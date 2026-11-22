Una perra ayudó a salvar a una niña que se estaba ahogando en una piscina el 20 de noviembre en Chapada dos Guimarães, en el estado brasileño de Mato Grosso.

🐶😍Héroe de cuatro patas: Perro se lanza al agua para salvar a una niña de ahogarse pic.twitter.com/JmXf2qZs24 — Errete en Español (@erreteespanol) November 21, 2026

Las cámaras de seguridad captaron cómo la menor entró sola al agua y comenzó a hundirse. Al ver la escena, la perra Tereza se metió rápidamente en la piscina, se acercó a la niña y le sirvió de apoyo hasta que unos adultos lograron sacarla.