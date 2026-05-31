Fallece líder indígena de 73 años encarcelado en Nicaragua

El exparlamentario y líder indígena Brooklyn Rivera, considerado un preso político del Gobierno en Nicaragua, murió por complicaciones de salud luego de casi tres años de detención, informó hoy el ministerio de Salud.

Rivera, de 73 años y cuya liberación exigía Estados Unidos, fue detenido por la policía el 29 se septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideraba un “preso de conciencia” de los copresidentes izquierdistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007.

“Desgraciadamente ha dejado este plano de vida”, aseguró el ministerio en un comunicado publicado en medios oficialistas.Según ese reporte, el “deterioro físico y neurológico” de Rivera fue “consecuencia de una bacteria generada por el virus del Covid 19”.

Su deceso se produjo pese a los “enormes e intensos esfuerzos” médicos, agregó el Gobierno, que envió condolencias a la familia del dirigente, algunos de cuyos miembros lo acompañaron en las últimas horas.

El ex Diputado estaba hospitalizado por múltiples problemas de salud, según el gobierno, que el pasado miércoles difundió fotos de Rivera conectado a un respirador artificial, visiblemente demacrado, y la víspera reconoció que su condición era “crítica”.El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, dijo en la red social X estar “profundamente preocupado” por la muerte de Rivera “bajo custodia del Estado”, por lo que demandó una “investigación inmediata, independiente y transparente” y la liberación de “todos los presos políticos”.

Información tomada de AFP