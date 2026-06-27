Visitará Destilichadero siete colonias del 29 de junio al 4 de julio

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en siete colonias de la capital del 29 de junio al 4 de julio.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am a 12:00 del medio día.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.

Lunes 29 de junio

Colonia: Cuarteles

Cuadrante: Flores Magón, calle 54a, Roque Jacinto Morón y Jiménez

Contenedor: Ángela Peralta y Benítez

Martes 30 de junio

Colonias: Roma Sur y Arquitectos

Cuadrante: calle 53a, 20 de Noviembre, Pacheco y Juárez

Contenedor: calle 51a y Degollado

Miércoles 1 de julio

Colonia: Nuevo Triunfo

Cuadrante: Av. Venceremos, Hda. La Haciendita, Vialidad Los Nogales e Ignacio Rodríguez

Contenedor: Hacienda las Garzas y Av. Venceremos

Jueves 2 de julio

Colonia: Ignacio Allende

Cuadrante: Prolongación Unidad, Abolición de la Esclavitud, Perif. de la Juventud y San Miguel el Grande

Contenedor: Libertadores y María Ana de Unzaga

Viernes 3 de julio

Colonia: Las Adelitas

Cuadrante: Amalia Solórzano, Claudia Romero, Celia Herrera y Mixteca

Contenedor: Celia Herrera y Adela Miller

Sábado 4 de julio

Colonia: Rigoberto Quiroz

Cuadrante: R. Almada, Ángel Posada, calle 15a y Soto Gama

Contenedor: calle 21 y Francisco Sarabia (en el Jardín de Niñ