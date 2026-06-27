Visitará Destilichadero siete colonias del 29 de junio al 4 de julio

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en siete colonias de la capital del 29 de junio al 4 de julio.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am a 12:00 del medio día.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm.
Lunes 29 de junio
Colonia: Cuarteles
Cuadrante: Flores Magón, calle 54a, Roque Jacinto Morón y Jiménez
Contenedor: Ángela Peralta y Benítez
Martes 30 de junio
Colonias: Roma Sur y Arquitectos
Cuadrante: calle 53a, 20 de Noviembre, Pacheco y Juárez
Contenedor: calle 51a y Degollado
Miércoles 1 de julio
Colonia: Nuevo Triunfo
Cuadrante: Av. Venceremos, Hda. La Haciendita, Vialidad Los Nogales e Ignacio Rodríguez
Contenedor: Hacienda las Garzas y Av. Venceremos
Jueves 2 de julio
Colonia: Ignacio Allende
Cuadrante: Prolongación Unidad, Abolición de la Esclavitud, Perif. de la Juventud y San Miguel el Grande
Contenedor: Libertadores y María Ana de Unzaga
Viernes 3 de julio
Colonia: Las Adelitas
Cuadrante: Amalia Solórzano, Claudia Romero, Celia Herrera y Mixteca
Contenedor: Celia Herrera y Adela Miller
Sábado 4 de julio
Colonia: Rigoberto Quiroz
Cuadrante: R. Almada, Ángel Posada, calle 15a y Soto Gama
Contenedor: calle 21 y Francisco Sarabia (en el Jardín de Niñ