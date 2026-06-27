Regidores del PAN respaldan al Gobierno Municipal ante recortes y abandono de la Federación: Isela Martínez

La 4T eliminó fondos y recortó recursos para los municipios; o los regidores de Morena no saben de finanzas públicas, o buscan confundir a la ciudadanía con cifras sin rigor técnico.

La coordinadora de la fracción edilicia del PAN, Isela Martínez Díaz, expresó que las y los regidores de Acción Nacional respaldan al Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla Mendoza, luego de las declaraciones realizadas por regidores de Morena, quienes intentaron sostener que las participaciones y aportaciones federales no han disminuido y que el Gobierno Federal mantiene un respaldo constante a los municipios

Lamentó que Morena continúe recurriendo a la desinformación para intentar justificar el abandono que la llamada Cuarta Transformación ha impuesto a los gobiernos locales, cuando la realidad demuestra que la Federación ha eliminado programas, fondos y mecanismos que durante años fortalecieron la capacidad de los municipios para atender las necesidades de la ciudadanía.

“Esto no es un asunto de discursos ni de colores partidistas, son hechos que cualquier persona puede comprobar. La 4T desapareció apoyos fundamentales como las estancias infantiles, el Fondo de Desastres Naturales, recursos para protección civil, el Fondo Metropolitano, el Fondo Minero y el FORTASEG, dejando a los municipios solos frente a responsabilidades que antes eran compartidas con la Federación”, afirmó.

Isela Martínez señaló que, ante ese abandono, el Gobierno Municipal de Chihuahua ha tenido que asumir con recursos propios la atención de rubros estratégicos como la infraestructura pública, la salud, la educación y la seguridad, evitando que las familias chihuahuenses sean quienes paguen las consecuencias de las decisiones centralistas del Gobierno Federal.

“Morena pretende confundir deliberadamente a la ciudadanía al afirmar que el incremento nominal en las participaciones federales representa un mayor apoyo para los municipios, cuando en realidad ese aumento ni siquiera compensa el efecto de la inflación, reduciendo la capacidad real de gasto del Municipio”, dijo.

“Estas declaraciones solo nos dejan dos posibilidades: o los regidores de Morena no entienden cómo funcionan las finanzas públicas y la política fiscal del país, o buscan engañar a las y los chihuahuenses mezclando conceptos para construir una narrativa que no es sostenible. La realidad es muy distinta a la que Morena intenta vender porque no basta con presumir cifras más altas si ese dinero alcanza para menos, quienes administran recursos públicos saben perfectamente que el poder adquisitivo se ha reducido y que hoy los municipios hacen más con menos”, sentenció.

Reconoció el esfuerzo del alcalde Marco Bonilla y de su administración, que, pese a los recortes, la desaparición de fondos federales y la concentración de recursos impulsada por la 4T, ha mantenido un gobierno cercano, eficiente y con resultados visibles para la ciudadanía.

La mejor prueba de ello es la confianza que las y los chihuahuenses depositan en su gobierno al cumplir puntualmente con el pago del impuesto predial, conscientes de que sus contribuciones se traducen en obras, servicios y programas que mejoran la calidad de vida de todas y todos, a diferencia del modelo federal, que concentra recursos, pero abandona a los municipios, concluyó.