Continúa el calor en la capital; hay poca probabilidad de lluvia

Se prevén máximas de hasta 38°C y baja probabilidad de lluvia

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que, para este fin de semana, se espera continúe el calor por lo que exhortan a la población tome las precauciones necesarias.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado 27, pronostican máximas de 36°C, mínimas de 23°C y una probabilidad de lluvia del 11 por ciento. Mañana domingo 28, se esperan máximas de 34°C, mínimas de 22°C y una probabilidad de lluvia del 24 por ciento.

Recomendaciones de Protección Civil Municipal y del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS):

Golpe de calor: Evita exponerte al sol entre las 11:00 y 17:00 horas. Usa ropa ligera, de colores claros, gorra o sombrero y protector solar. Incrementa el consumo de agua simple, aunque no tengas sed. Ante síntomas como mareo, náuseas, piel enrojecida o confusión, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Viento: Asegura láminas, lonas, anuncios y objetos que puedan ser arrastrados. Conduce con precaución, especialmente en tramos carreteros. Retira objetos sueltos de balcones y azoteas. Grupos vulnerables: Ambas dependencias piden poner especial atención en niñas, niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas. No los dejes dentro de vehículos estacionados. Lluvias: Aunque la probabilidad es baja, mantente atento a los cambios repentinos del clima. No tires basura en la calle para evitar taponamientos.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y el IMPAS mantienen vigilancia permanente y reiteran que, ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 9-1-1.