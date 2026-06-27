Reportan ataque armado en San Francisco de Borja; habría personas sin vida y vehículos calcinados

Un ataque armado fue reportado la mañana de este sábado en el municipio de San Francisco de Borja, sobre el camino que conduce al poblado de Tutucaca, en la zona serrana del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho violento habría dejado varias personas sin vida, además de diversos vehículos calcinados. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial el número de víctimas ni las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Tras el reporte, corporaciones de seguridad se movilizaron hacia el lugar para asegurar la zona e iniciar las primeras investigaciones. Debido a las condiciones geográficas y al difícil acceso al área, la información oficial aún es limitada.

Se espera que en las próximas horas las autoridades estatales o federales emitan un informe con mayores detalles sobre este hecho de violencia.