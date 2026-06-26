Minimizar el recorte de participaciones federales es darle la espalda a Chihuahua: Luis Villegas

El regidor presidente de la Comisión de Hacienda y Planeación del Ayuntamiento de Chihuahua, Luis Abraham Villegas Escandón, lamentó las declaraciones de regidores de Morena que minimizaron el impacto de la reducción en las participaciones federales destinadas al Municipio, al señalar que estos recursos pertenecen a las y los mexicanos y no representan un favor del Gobierno Federal.

“Los recursos que recibe Chihuahua provienen de los impuestos que pagan las familias mexicanas. La Federación tiene la obligación de distribuirlos conforme a la ley, por lo que cualquier disminución representa un reto para los municipios que diariamente prestan servicios públicos a la ciudadanía”, expresó.

Villegas recordó que, en los últimos años, los municipios han tenido que enfrentar la desaparición de diversos fondos y programas federales que respaldaban rubros fundamentales como la seguridad pública, la infraestructura y el desarrollo municipal, obligando a las administraciones locales a redoblar esfuerzos para mantener obras y servicios.

Añadió que, pese a este escenario, el Gobierno Municipal de Chihuahua ha fortalecido sus finanzas mediante una administración responsable y una mayor eficiencia recaudatoria, ya que, entre 2022 y 2025, los ingresos propios del Municipio crecieron cerca del 92%, mientras que las participaciones federales no aumentaron al mismo ritmo ni compensaron el efecto de la inflación.

“Resulta preocupante que quienes representan al partido que gobierna a nivel federal pretendan minimizar una realidad que afecta directamente la capacidad de los municipios para invertir en seguridad, infraestructura y servicios públicos”, afirmó.

Destacó que, gracias al fortalecimiento de los ingresos propios y a una administración responsable de los recursos públicos, el Municipio ha logrado compensar parte de la reducción y desaparición de apoyos federales, manteniendo la inversión en obras y servicios que hoy benefician a las familias chihuahuenses.