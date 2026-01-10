Visitará Chris Pratt la CDMX para la premier de ‘Sin Piedad’

La Ciudad de México se prepara para recibir a Chris Pratt, quien confirmó su visita para encabezar la premier de Sin Piedad, el nuevo thriller de ciencia ficción de Sony Pictures que promete mantener al público al filo del asiento.El estudio informó que Chris Pratt, Kali Reis y el director Timur Bekmambetov viajarán a la capital mexicana para presentar la película.

El evento se llevará a cabo el sábado 17 de enero en la Plaza Comercial Mitikah, donde se realizará una alfombra roja seguida de la proyección completa del filme, en una cita imperdible para los fans.”¡Hey! ¿Qué tal, Ciudad de México? Soy Chris Pratt. No puedo esperar a verlos en la premiere de Sin Piedad este 17 de enero sólo en Cinépolis Mitikah.

“Quiero ver a todos apoyando nuestra película hecha especialmente para ustedes. ¡Vamos, México!”, expresó Pratt.Ambientada en un futuro cercano, en el año 2029, Sin Piedad presenta a Christopher Raven (Pratt), un detective acusado de asesinar a su esposa.



Información tomada de Agencia Reforma





