Incendio consume dos tractocamiones en carretera a Santa Eulalia

Un intenso incendio movilizó a cuerpos de emergencia durante la noche de este viernes en el kilómetro 3 de la carretera Chihuahua–Santa Eulalia, donde al menos dos tractocamiones fueron consumidos por el fuego mientras se encontraban estacionados en un terreno utilizado como pensión.

Las llamas eran visibles desde varios puntos de la zona, lo que generó múltiples reportes al sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y policías municipales de Aquiles Serdán, quienes trabajaron para controlar el siniestro y evitar que se propagara a otras unidades o áreas cercanas.

Tras varios minutos de labores, los rescatistas lograron contener el fuego. Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas.

Las autoridades desconocen las causas que originaron el incendio y serán las investigaciones correspondientes las que determinen si se trató de un hecho accidental o provocado.