Formula FDZC imputación a detenido por homicidio cometido en colonia Valles de Chihuahua

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC), formuló imputación en contra de César G. O., por el delito de homicidio calificado, cometido el pasado domingo 24 de mayo a un masculino, en la colonia Valles de Chihuahua.

El imputado fue detenido con una orden de aprehensión, cumplimentada ayer jueves 28 de mayo por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en la colonia Revolución, en la ciudad de Chihuahua.

La carpeta de investigación, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la FDZC, establece que César G. O., peleó con la víctima y la apuñaló.

El agredido acudió a buscar auxilio médico, no obstante, debido a la gravedad de las lesiones, falleció horas después.

La continuación de la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se resolverá la situación jurídica del imputado se fijó para el próximo miércoles 3 de junio, a las 10:30 horas, en tanto, éste permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).