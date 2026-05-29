“Desabasto de gasolina no es generalizado”; Municipio estará pendiente de problemática

El director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán Orozco dio a conocer que estará el Gobierno Municipal al pendiente del tema de desabasto de combustible pues a pesar de que no hay un desabasto general, algunas gasolineras presentan problemas de distribución del combustible y esto repercute en el ciudadano.

“Los energéticos siguen subiendo precios también y es parte del efecto inflacionario que hemos tenido en varios puntos también que este pasando este desabasto que no es generalizado, pero afecta en diferentes puntos de la ciudad y sin duda esto afecta a la economía de todos y afecta muchísimo a los comercios, así que hay que mover el producto y es lamentable que no exista la mejora adecuada por parte de la autoridad federal”, comentó.

Asegura que es muy importante que se de una atención ya que sin el combustible no es posible la activación de empresas y ciudadanos, por ello asegura que el gobierno municipal estará al pendiente y monitoreando la situación para evitar el pánico y escasez de combustible.

Hace unos días se hablaba de escasez de gasolina, sin embargo, esto solo se dio solo en algunas gasolineras mientras que en las de la cadena PEMEX se le dio prioridad y atención, esto prendió alarmas en la ciudadanía, mientras que gasolineros aseguraron que no hay peligro.