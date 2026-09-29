Visita nueva Cónsul General de Estados Unidos en Ciudad Juárez al alcalde Marco Bonilla

–Abordan temas de seguridad, cooperación y desarrollo económico entre Chihuahua y Estados Unidos

El alcalde Marco Bonilla recibió en su despacho a la nueva Cónsul General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, Katharine M. R. Beamer, con quien sostuvo una reunión de trabajo para dialogar sobre temas de seguridad, cooperación y desarrollo económico, así como sobre los vínculos que mantienen Chihuahua y las comunidades fronterizas de ambos países.

Durante el encuentro, Marco Bonilla destacó la estrecha relación que existe entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, al señalar que más allá de la frontera política, ambas ciudades forman parte de una misma dinámica social y económica, en la que diariamente miles de personas cruzan para trabajar, estudiar, visitar a sus familias o realizar actividades comerciales.

Asimismo, resaltó la importancia de la relación comercial entre México y Estados Unidos, particularmente por el intercambio de mercancías y la actividad industrial que se genera en ambos lados de la frontera, lo que representa una oportunidad para fortalecer la cooperación y el desarrollo económico regional.

Por su parte, la Cónsul General Katharine M. R. Beamer señaló que esta es su primera visita a Chihuahua Capital y que, hasta antes de asumir su nueva responsabilidad, no había tenido la oportunidad de conocer el estado. Destacó la estrecha conexión que existe entre las familias de ambos lados de la frontera y el carácter binacional de muchas de las actividades que se desarrollan en la región.

Beamer explicó que entre los principales objetivos de su agenda de trabajo en la frontera se encuentran la atención de los temas relacionados con la seguridad fronteriza, así como la protección y atención de los ciudadanos estadounidenses que residen en México.

El alcalde Marco Bonilla y la Cónsul General coincidieron en la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación y cooperación institucional, con el propósito de fortalecer los vínculos entre ambas naciones y contribuir al desarrollo de las comunidades de la región.