Primero lo primero; si hoy no alcanza para dotar a las familias de Parral, la JMAS no puede comprometer más agua: Alma Portillo

Ante la construcción de nuevos fraccionamientos en Parral y lo dichos por parte de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de que se compromete a brindarles el servicio, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, pidió a la dependencia que antes de comprometer el vital líquido, cumpla con brindarles un buen servicio a las familias que habitan las colonias ya existentes.

“Primero lo primero, si hoy no alcanza para cubrir a las familias de Parral no podemos comprometer más agua. En Parral sabemos muy bien lo difícil que es batallar todos los días por el agua. Por eso el llamado que hacemos a la Junta Municipal es muy claro. Primero lo primero, antes de comprometer el recurso para nuevos fraccionamientos o desarrollos en Parral, la prioridad de la Junta Municipal debe ser corregir de fondo el desabasto que ya sufren nuestras colonias”, argumentó Portillo Lerma a a través de un video en redes sociales.

Y añadió que “si hoy no alcanza para cubrir a las familias de Parral, no podemos comprometer más agua si eso va a agravar aún más el problema que ya tenemos”.

Por lo que la diputada parralense informó que “el día de hoy, desde el Congreso de la Estado hacemos un llamado urgente a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para que tome acción de manera inmediata, para corregir el abastecimiento de agua en Parral y evitar comprometer el recurso para nuevos fraccionamientos”.