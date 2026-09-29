Aprueba Consejo Estatal de Protección Civil nueva declaratoria de emergencia por lluvias

_-Durante la 6ta Sesión Extraordinaria, las autoridades dieron seguimiento a la situación actual y revisaron las acciones que realiza el Estado para apoyar a la ciudadanía_

Integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil se reunieron esta tarde en Palacio de Gobierno para la 6ta Sesión Extraordinaria de la instancia, en la que se votó de manera unánime para aprobar una nueva declaratoria de emergencia, ante las inundaciones pluviales y fluviales del presente mes.

Dicha declaratoria entrará en vigor a partir de su publicación oficial, según lo detalló el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, quien encabezó la reunión.

Esta medida permitirá continuar con la integración y valoración de los daños reportados en los municipios, así como fortalecer las acciones de respuesta y atención a la población.

Durante la mesa de trabajo las autoridades evaluaron las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas en distintas regiones de la entidad del 22 al 25 de septiembre, además de que se revisaron las labores de apoyo y prevención que impulsa el Gobierno del Estado.

Entre las incidencias principales se encuentran inundaciones, encharcamientos, vehículos dañados, hundimientos, socavones, caída de árboles y bardas, desbordamientos de canales y arroyos, así como deslaves, con Ciudad Juárez como la localidad que concentró el mayor número de reportes durante los primeros días del temporal.

Luis Corral Torresdey, coordinador estatal de Protección Civil, informó que la dependencia mantiene vigilancia en las diferentes zonas y una comunicación constante con los titulares de las unidades municipales, además de que se emiten oportunamente avisos, alertas preventivas y recomendaciones para la ciudadanía.

Explicó también que, desde la Torre Centinela, se da seguimiento permanente a las condiciones meteorológicas y de las posibles afectaciones para garantizar una respuesta oportuna.

El Consejo Estatal de Protección Civil reiteró la importancia de la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno y las instituciones que integran el Sistema Estatal de Protección Civil, a fin de atender las necesidades prioritarias, conjuntar esfuerzos y monitorear la continuidad del periodo de lluvias.

La CEPC mantendrá comunicación permanente con las autoridades municipales para facilitar la toma de decisiones y, en caso necesario, la movilización de recursos, en un esquema que forma parte de la estrategia estatal de atención ante el temporal.

Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, estar pendiente de las recomendaciones de las autoridades y evitar cruzar calles, arroyos, ríos o áreas inundadas, ya sea a pie o en vehículo. Ante cualquier situación de emergencia, llamar al 9-1-1.