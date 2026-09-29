Detiene AEI a masculino por violencia familiar en la colonia 2 de octubre

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Luis David Q.G. persona que aparece como probable responsable del delito de violencia familiar cometido en agravio de cuatro víctimas en la ciudad de Chihuahua.

La intervención policial se efectuó la mañana de hoy martes, en la colonia 2 de octubre, en la ciudad de Chihuahua, en donde los agentes cumplimentaron la orden de aprehensión y pusieron al detenido a disposición del Juez de Control del Tribunal Mixto Especializado en Violencia de Género del Distrito Judicial Morelos.

En próximas horas, agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la familia, harán del conocimiento del detenido que se le atribuyen actos de abuso de poder cometidos contra las víctimas en el año 2024.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)