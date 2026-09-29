¡Maneja con precaución! Realiza Municipio bacheo en Periférico de la Juventud y Politécnico Nacional

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, exhorta a las y los automovilistas a reducir la velocidad y conducir con precaución sobre el Periférico de la Juventud, a la altura de la avenida Politécnico Nacional, debido a trabajos de bacheo para atender afectaciones en la carpeta asfáltica tras las lluvias atípicas registradas ayer en Chihuahua Capital.

Las cuadrillas de bacheo trabajan en este punto para mejorar las condiciones de circulación, por lo que se pide a quienes transiten por la zona estar atentos a los señalamientos, disminuir la velocidad y mantener una distancia segura al aproximarse al área de intervención.

Asimismo, se solicita extremar precauciones ante la presencia de trabajadores y maquinaria sobre la vialidad, tanto para prevenir accidentes como para permitir que las labores se desarrollen de manera segura.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a reportar baches y daños en calles y avenidas a través de la aplicación Marca el Cambio o mediante una llamada al 072, para que los reportes sean canalizados para su atención.