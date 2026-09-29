Fortalece Municipio de Chihuahua la apertura gubernamental con el Tercer Encuentro por la Transparencia

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, llevó a cabo el Tercer Encuentro por la Transparencia y Acceso a la Información: Hacia una Apertura Gubernamental, en el marco del Día Internacional del Derecho al Saber.

El encuentro reunió a más de un centenar de asistentes, entre jóvenes universitarios, servidores públicos, ciudadanía en general, así como titulares de Unidades de Transparencia de municipios y organismos autónomos.

Durante el evento se presentaron los resultados de la Cuarta Autoevaluación de la Apertura Gubernamental del Municipio de Chihuahua, a cargo del doctor Leonardo Agustín Llamas Jiménez, presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia y Rendición de Cuentas.

En la presentación se destacó el avance registrado por Chihuahua Capital, al pasar de una calificación de 0.86 en 2025 a 0.99 en 2026, resultado de las acciones de mejora implementadas en distintas áreas de la Administración Pública Municipal y en los mecanismos de atención y vinculación con la ciudadanía.

Como parte de los esfuerzos del Gobierno Municipal por compartir experiencias y promover buenas prácticas entre gobiernos locales, se llevó a cabo la firma de la Carta Compromiso para la integración de la Red Intermunicipal de Apertura Gubernamental.

En este ejercicio participaron representantes de los municipios de Meoqui, Ojinaga, Delicias, Riva Palacio, Rosales y Aquiles Serdán, con el propósito de fortalecer la colaboración, el intercambio de experiencias y el desarrollo de acciones conjuntas en materia de transparencia y apertura gubernamental.

Para cerrar las actividades, el doctor Guillermo Cejudo Ramírez, experto en transparencia y Administración Pública, impartió la conferencia magistral “La apertura gubernamental municipal desde una perspectiva centrada en las personas”, ante más de un centenar de asistentes.

Con este encuentro, el Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso de impulsar una administración más abierta, cercana y colaborativa, en la que sociedad y gobierno participen en la construcción de mejores prácticas públicas y mecanismos de rendición de cuentas.