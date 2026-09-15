Visita de Sheinbaum a Juárez es para cuidar que no se demuestre el descontento del resto de los chihuahuenses: JL Villalobos

El diputado local y coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del PRI, José Luis Villalobos, aseguró que la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez y no a otro municipio del estado, es para cuidarla de que no se demuestre el descontento hacia el régimen de la 4T por parte del resto de los chihuahuenses.

“La visita de la Presidenta de la República a un municipio donde ellos tienen presencia territorial es para cuidar que no se demuestre el descontento que ya vimos durante el fin de semana. En seis estados que estuvo, en cuatro le reclamaron lo que está pasando: la falta de medicamentos, las madres buscadoras, el desacuerdo que trae con los maestros y muchas otras cosas que vemos que pasan en el país. Ella dice que va muy bien. Yo no sé qué vendría a informar a Chihuahua aquí no hay inversión pública, no hay infraestructura, no hay medicamentos, no hay consultas médicas, no hay programas de desarrollo verdaderos para la ciudadanía, entonces viene a cumplir y a palomear un estado para decir que fue a los 32”, explicó Villalobos García.

El legislador priista agregó que “todos sabemos que está llevando a cabo una campaña de imagen para levantar nuevamente la preferencia hacia Morena, porque ya se dieron cuenta que la gente ha abierto los ojos y que se están desplomando en las preferencias electorales previo al proceso electoral del 2027. Eso es lo que está haciendo la Presidenta”.

“Entonces, no viene a Chihuahua Capital porque ya vieron cómo recibimos a Morena aquí en esta ciudad. Ya lo vimos con la pseudomarcha que quisieron organizar el impresentable, el inservible de Andy López junto con la dirigente de este narcopartido, Ariadna Montiel. Ya vimos cómo los recibió la ciudadanía de Chihuahua. Entonces, no viene aquí porque sabe que no es bienvenida”.

Por lo que José Luis Villalobos añadió que lo de la visita de este sábado a Juárez es “sin duda es un mitin político para acarrear a gente que tiene la necesidad de estar ahí, para llevarse aplausos, para grabar un video diciendo que ya estuvo en Chihuahua y que el pueblo la recibe con los brazos abiertos, cuando aquí sabemos que no es así”.