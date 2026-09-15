Mariana Khalil: La chihuahuense que conquistó la adversidad y llega al Reality “Habilidad física: 100 – México” de NETFLIX

La representación chihuahuense en el deporte de alto rendimiento suma un nuevo motivo de orgullo. Mariana Khalil Jacott representará a Chihuahua en el estelar estreno de Habilidad física: 100 – México, producido por Netflix, donde atletas élite de todo el país pondrán a prueba su fuerza, resistencia y capacidad física en un formato de máxima exigencia.

El camino de Mariana hacia la élite deportiva no comenzó en un gimnasio, sino en la superación de una de las pruebas más difíciles de su vida. A los siete años sobrevivió a una explosión de gas en su hogar que le causó quemaduras de segundo y tercer grado en la mayor parte de su cuerpo.

Tras salir del coma, enfrentó una intensa etapa de rehabilitación donde debió aprender de nuevo las funciones motrices básicas: desde flexionar las muñecas y hacer pinza con los dedos hasta volver a caminar, a la par de someterse a cirugías reconstructivas para recuperar la movilidad facial y corporal.

Lejos de rendirse, su regreso a Chihuahua marcó el reencuentro con su primera pasión deportiva: el jazz, disciplina que practicó durante 13 años continuos y que reforzó su disciplina y control corporal.

Trayectoria y el salto a la categoría élite

Durante su etapa universitaria, Mariana descubrió el CrossFit, disciplina en la que consolidó un ascenso deportivo constante hasta llegar a la competencia nacional.

Top 10 Nacional: Logró posicionarse entre las diez mejores atletas de CrossFit de México en la categoría élite.

Proyección Multidisciplinaria: Su desempeño y capacidad competitiva le permitieron ingresar a diversos programas deportivos de alto impacto.

Su resiliencia y nivel físico la han llevado a ser referente en competencias televisadas de alta exigencia física, como Exatlón.

Aunque su trayectoria técnica y física justifica su lugar entre los 100 mejores atletas del país, la verdadera potencia de Mariana radica en su motivación actual. Hoy en día combina la alta exigencia atlética con la maternidad de su hijo de dos años y medio.

La maternidad no se convirtió en un freno para su carrera, sino en un impulso renovado. La combinación entre su historia de supervivencia infantil y la dedicación a su hijo construye la mentalidad con la que enfrentará las pruebas de potencia y resistencia en el nuevo show de Netflix.

El programa Habilidad física: 100 – México se estrena este miércoles 16 de septiembre en Netflix.

La comunidad deportiva y el estado de Chihuahua están invitados a seguir su participación y mostrar su apoyo a través de sus redes oficiales en @marianakhaliljacott.