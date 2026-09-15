Recupera FDZC más de 2.3 mdp en acuerdos reparatorios por robos al sector agropecuario

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Ganado, Robo y Fraude al Sector Agropecuario, recuperó 2 millones 323 mil pesos en pagos de reparaciones de daños, en el periodo comprendido de marzo a septiembre de 2026.

Además, la Unidad de Investigación, logró desarticular una banda dedicada a cometer diversos robos en la zona rural del norte del municipio de Chihuahua, con la detención de uno de sus integrantes, quien se encuentra en prisión preventiva, vinculado a proceso.

Así lo dieron a conocer el Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, y el coordinador de la Unidad Especializada, Alberto Ortiz Olvera, en conferencia de prensa ofrecida este martes, en el auditorio de la Fiscalía General del Estado.

El Fiscal destacó que la desarticulación de la banda dedicada robar en la zona rural del norte del municipio, se logró con la participación de tres unidades, la de Robos, Robo de Vehículos, y Robo de Ganado, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación y la Policía Municipal.

Al respecto, el coordinador, Alberto Ortiz Olvera, precisó que el 2 de agosto del año en curso, el imputado Martín Yair E.G. sustrajo una becerra de raza Charolais, de color amarillo, con valor de 13 mil pesos, de unos corrales ubicados en el Ejido La Soledad, en el municipio de Chihuahua.

Por ello se abrió una investigación en la Unidad a su cargo, que permitió obtener una orden de aprehensión con la que el imputado fue detenido el 4 de septiembre, por el delito de robo de ganado con penalidad agravada, por lo cual quedó vinculado a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva.

Cabe señalar que el imputado podría hacerse acreedor a una pena que oscila entre los cuatro años y cuatro meses y los ocho años de prisión, además de que es investigado en una diversa carpeta de esta Unidad, que próximamente será judicializada.

Además, compartió del aseguramiento de una máquina trilladora de la marca John Deere, modelo 1970, en la ciudad de Cuauhtémoc, con motivo del delito de abuso de confianza, y se obtuvo un acuerdo reparatorio entre las partes involucradas, por un valor aproximado de 1 millón 200 mil pesos.

También, en julio pasado, se aseguró un tractor agrícola de la marca John Deere, con un valor aproximado de 350 mil pesos, que también derivó en un acuerdo reparatorio.