Despliega CEPC operativo preventivo en el primer cuadro de la ciudad por festejos del Grito de Independencia

Con el propósito de salvaguardar la integridad de las familias chihuahuenses que se darán cita para conmemorar el tradicional Grito de Independencia, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) implementó un operativo especial de inspección y prevención en el primer cuadro de la ciudad.

Las labores del personal iniciaron temprano con la revisión de los espacios públicos y zonas comerciales instaladas en las inmediaciones de la Plaza Mayor y la Plaza del Melchor Ocampo.

Las acciones de supervisión se centran en puntos críticos para la seguridad de las y los asistentes, tales como instalaciones de gas LP y eléctricas, mediante una verificación rigurosa de tanques, conexiones, reguladores y cableados en los puestos de comida y comercios semifijos, a fin de asegurar que cumplan con las normas técnicas para prevenir conatos de incendio o fugas.

Asimismo, se revisan las estructuras y el templete principal, con enfoque en la estabilidad de templetes, vallas de contención, equipo de sonido, iluminación y pantallas gigantes; se aseguran las rutas de evacuación y salidas de emergencia con la delimitación y despeje de los accesos principales.

Lo anterior, con la finalidad de garantizar una rápida y segura movilización en caso de requerirse.

La CEPC trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), el Heroico Cuerpo de Bomberos y servicios de emergencia médica, mediante puestos de mando y vigilancia estratégica durante toda la jornada.

Ante la concentración masiva de personas, la CEPC recuerda la importancia de identificar las salidas de emergencia y puntos de reunión al llegar al lugar, mantener a los menores de edad siempre de la mano y establecer un punto de reunión familiar en caso de separación.

Es recomendable vestir ropa y calzado cómodos, protegerse de los cambios de temperatura o de la exposición prolongada al sol, evitar el uso de pirotecnia y cuidar sus pertenencias.

Se pone a disposición el número de emergencias 9-1-1 para reportar cualquier situación de riesgo durante los festejos patrios.