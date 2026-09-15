Alerta FDZC sobre fraudes en redes sociodigitales como Marketplace

Como parte de la campaña preventiva “Detente, Verifica, Protégete”, que realiza la Fiscalía de Distrito Zona Centro en coordinación con la Universidad Autónoma de Chihuahua, se alertó a la ciudadanía sobre fraudes cometidos a través de redes sociodigitales.

En esta modalidad de fraudes, los delincuentes utilizan plataformas digitales como la denominada Marketplace, para adquirir objetos mediante transacciones que carecen de fondos, así como venden artículos que no entregan a los compradores, utilizan mecanismos de presión psicológicas como la urgencia para la entrega de los artículos o de su pago.

Así lo advirtieron el Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Araiza Reyes, y la coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos, Alicia Márquez Sausameda, en conferencia de prensa.

Respeto al modus operandi que implica una venta de un producto, los infractores solicitan un adelanto económico para poderlo entregar, al tiempo que presionan a la víctima con una supuesta urgencia de hacerlo porque si no, alguien más lo va a ganar, explicó la coordinadora.

Cuando el depósito se hace efectivo, bloquean al contacto y desaparecen, agregó.

Al tratarse de un objeto que ofrecen comprar, a través de plataformas como Marketplace, los delincuentes utilizan una figura femenina que les dice que su esposo los va a contactar directamente por WhatsApp, luego hace una oferta y este dice que como no se puede salir del trabajo en el que está, le mandará un DiDi o Uber para recoger el objeto.

En tanto, presiona a la víctima para que entregue el artículo vendido, al chofer de plataforma, mientras se supone que se hace efectiva la transferencia bancaria, bajo el argumento de que tarda hasta 30 minutos en reflejarse, pero la realidad es que esta nunca se realizó, advirtió.

“La recomendación es no ceder al sentimiento de urgencia que buscan generar, y negarse a entregar el artículo, hasta que no sea verdaderamente seguro que el pago existe en su cuenta bancaria, no importa si el DiDi o el Uber está esperando, primero hay que asegurar el pago”, observó.

Agregó que, en este tipo de fraudes informáticos, también se ha detectado que el supuesto comprador se hace pasar como un militar, y muestra una supuesta credencial, pero el mismo modo de operar se ha detectado en varios estados del país.

En su intervención, compartió el video preventivo, en el que se resume estas formas de operar y pidió a la ciudadanía compartirlo en todas sus redes sociodigitales, para evitar que haya más víctimas de estos defraudadores.

Indicó que, en caso de haber sufrido este tipo de delitos, las personas pueden acudir a presentar su denuncia en las instalaciones de la FDZC, ubicadas en la Calle 25 y Teófilo Borunda, a cualquier hora y día, o pueden presentar una videodenuncia a través de la dirección electrónica https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/denuncia/.