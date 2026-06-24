Vinculan a proceso a imputados por el robo a cuentahabiente en Juárez

• La víctima fue despojada de más de 300 mil pesos en efectivo

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Robos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Saturnino O. D. y Héctor Miguel M. D., tras acreditar su probable responsabilidad en el delito de robo agravado, cometido a un cuentahabiente en Ciudad Juárez.

En la continuación de la audiencia inicial, esta representación social presentó suficientes datos de prueba que establecen la posible participación de los imputados, en hechos registrados el 01 de abril de 2026, en la colonia Partido Senecú.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima salió de una institución bancaria tras retirar la cantidad de 302 mil 162 pesos, y al subir a su vehículo fue abordado por Héctor Miguel M. D., quien lo despojó de la bolsa en la que traía el dinero, para enseguida huir del lugar, junto con otras personas, en un vehículo conducido por Saturnino O. D.

Con órdenes de aprehensión, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), detuvieron a Saturnino O. D., de 32 años de edad, en el cruce de las calles Playa Caracoles y Playa Antigua, del Fraccionamiento Hacienda de las Torres, mientras que, a Héctor Miguel M. D., de 40 años de edad, lo detuvieron en la calle José de Iturrigaray y Rusia de la colonia Campestre Virreyes.

El Juez de Control conocedor de la causa penal 2424/2026, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados y resolvió su situación jurídica, además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).