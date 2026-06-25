Son playeras ‘Adidog’ demandas en México

En México, la fiebre del Mundial se ha contagiado a las mascotas. Desde chihuahuas hasta chow chows, hámsteres y caballos, y por supuesto el pato Merlín , los mexicanos visten a sus amigos peludos -o emplumados- con los colores de la Selección Nacional.

En los mercados de toda la capital, los vendedores ofrecen camisetas de futbol para mascotas de marcas que imitan a “Adidog”, destinadas a dueños que buscan ampliar la base de apoyo de la selección nacional de futbol a aficionados de cuatro patas.



Aida Cruz, que estaba de compras en el mercado de La Merced de la Ciudad de México, dijo que se inspiró para comprarle una camiseta de México a su Schnauzer miniatura, Cookie, después de ver imágenes de Merlín, el pato del Mundial que incluso ha sido recibido por el presidente.”Es parte de la familia”, dijo Cruz refiriéndose a Cookie, mientras mostraba en su teléfono una foto de la perra que se había quedado en casa debido a la multitud en el mercado.