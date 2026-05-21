Policía municipal hiere de un disparo a hombre en la colonia El Saucito

Un elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal presuntamente disparó contra un hombre de aproximadamente 35 años de edad cuando este se encontraba al exterior de su domicilio, ubicado sobre la calle Emilio Rabaza, casi cruce con avenida Vialidad Sacramento, en la colonia El Saucito.

Tras la detonación, el lesionado logró refugiarse en el interior de su vivienda y posteriormente solicitó apoyo a las autoridades mediante una llamada al sistema de emergencias.

Al sitio arribaron agentes de la Policía Municipal, así como paramédicos de Urge, quienes brindaron atención médica al afectado, quien presentó un rozón de bala en uno de los hombros, sin requerir traslado hospitalario.

En la escena, los oficiales realizaron la búsqueda de un posible casquillo percutido del arma utilizada, mientras se espera la llegada de agentes ministeriales para iniciar las investigaciones y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.