Vinculan a proceso a imputado por intentar matar a dos personas en Parral

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, acreditó de manera fehaciente la probable responsabilidad de Jesús Manuel C.B., en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido el 19 de septiembre de 2025 en la ciudad de Parral.

Las investigaciones ministeriales establecen que, el imputado llegó al domicilio de las víctimas de nombres Jesús Alberto S.O. y Eduardo C.V., ubicado en la colonia San Antonio de las Huertas, en donde intentó privarlas de la vida con un arma de fuego, pero ésta falló al momento de intentar dispararla.

Tras analizar el material expuesto por esta representación social, el Juez conocedor de la causa penal, resolvió vincular al imputado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se estableció un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de combatir la impunidad, brindar justicia a las víctimas de los delitos y aplicar el castigo a quienes los cometen.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).