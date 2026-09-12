Recuerda Municipio cuáles son los signos de infarto y qué hacer ante una emergencia

.- En el marco del Día Mundial de los Primeros Auxilios, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), recuerda a la ciudadanía la importancia de reconocer oportunamente los signos de un infarto y saber cómo actuar ante una emergencia.

Entre los principales signos de alerta se encuentran dolor, presión o molestia en el pecho, dificultad para respirar, sudoración, náuseas, mareo y dolor que puede extenderse hacia el brazo, espalda, cuello o mandíbula. Ante la presencia de estos síntomas, es importante actuar de inmediato y solicitar ayuda.

El protocolo de atención ante una emergencia cardiovascular comienza con llamar al 9-1-1, mantener a la persona en reposo y seguir las indicaciones del personal de emergencias. Si la persona pierde el conocimiento y no respira con normalidad, se debe iniciar RCP y utilizar un Desfibrilador Externo Automático (DEA) si se encuentra disponible.

El Gobierno Municipal de Chihuahua refrenda su compromiso con la prevención y con acercar información útil a las familias, promoviendo que más personas conozcan los primeros auxilios y sepan cómo actuar ante una emergencia.