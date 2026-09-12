Más de 420 elementos de la SSPE se preparan para el desfile del 16 de septiembre

Más de 420 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) participaron este sábado en una jornada de ensayo realizada en las instalaciones de la Feria de Santa Rita, como parte de los preparativos para el desfile cívico-militar con motivo del Día de la Independencia.

Por instrucción del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, elementos de las distintas áreas de la corporación continúan con las prácticas para integrar el contingente que participará en el desfile del próximo 16 de septiembre.

En el ejercicio participaron integrantes de las subsecretarías de Despliegue Policial, Estado Mayor, Seguridad Ejecutiva, Movilidad, Profesionalización y Especialización Policial, así como de Inteligencia y Análisis Policial. Además, se contempla la exhibición de vehículos tácticos y unidades operativas de la corporación.

Los trabajos fueron coordinados por los subsecretarios de Estado Mayor, Luis Aguirre, y de Especialización y Profesionalización Policial, Guillermo Almazán Smith, quienes supervisaron los agrupamientos y evoluciones de los contingentes, en coordinación con los mandos operativos.

Durante los ensayos, Gilberto Loya destacó la importancia de que la SSPE participe en esta conmemoración y exhortó al personal a dar su mejor esfuerzo, como parte de una institución que, además de fortalecer la seguridad, fomenta los valores cívicos y el respeto a los símbolos patrios.