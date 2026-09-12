La danesa May el-Toukhy gana el León de Oro en Venecia por el drama histórico “Woman Unknown”

May el-Toukhy ganó el León de Oro del Festival de Venecia por “Woman Unknown”, mientras Mathilde Arcel obtuvo el premio a mejor actriz y “NAZA” recibió el Premio Especial del Jurado.

La película cuenta la historia de una criada que sobrevive a la ocupación nazi de Dinamarca. Después de la guerra, está a punto de casarse con el viudo para quien trabaja, pero un secreto de su pasado amenaza con cambiar el rumbo de su vida.

Ganadores de las principales categorías del Festival de Cine de Venecia(TIZIANA FABI/AFP)

La actriz danesa Mathilde Arcel, quien interpreta a la protagonista, recibió el premio a Mejor Interpretación Femenina por su trabajo en la película.

May el-Toukhy, octava directora que gana el León de Oro

May el-Toukhy se convirtió en la octava mujer en ganar el León de Oro en la historia de la Mostra de Venecia.

Al recibir el máximo reconocimiento del festival, la directora destacó que Woman Unknown cuenta la historia de mujeres invisibles, sin voz y ausentes de los relatos históricos.

Ganadores de las principales categorías del Festival de Cine de Venecia(TIZIANA FABI/AFP)

El-Toukhy explicó que sacar adelante la película fue difícil, pero que la necesidad de arrojar luz sobre esas mujeres desconocidas de la historia común fue lo que la mantuvo firme.

Esta edición del Festival de Venecia recibió críticas por la reducida presencia de directoras en competencia.

Además de El-Toukhy, la única otra realizadora en la carrera por el León de Oro fue la israelí Rachel Szor, quien codirigió el documental NAZA con Yuval Abraham.

Lee Chang-dong gana el León de Plata

El León de Plata, segundo premio en importancia dentro de la Mostra, fue para Possible Love, del director surcoreano Lee Chang-dong.

Lee Chang-dong (TIZIANA FABI/AFP)

La película representa el regreso del cineasta ocho años después de Burning y plantea una crítica social alrededor de los despidos masivos.

El premio a Mejor Dirección fue para el cineasta de origen ruso Ilya Khrzhanovsky por Dau, un fresco histórico que recorre tres décadas de brutalidad y totalitarismo en la Unión Soviética a través de la figura del físico Lev Landau.

Ilya Khrzhanovsky (TIZIANA FABI/AFP)

John Malkovich gana en Venecia como Mejor Actor

El estadounidense John Malkovich recibió el premio a Mejor Interpretación Masculina por Wild nine horse, una comedia negra ambientada en la Isla de Pascua, Chile, pocos meses antes del golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973.

Malkovich interpreta a un veterano agente de la CIA y no asistió a la ceremonia de premiación para recibir el galardón.

John Malkovich agradeció a través de un video (STEFANO RELLANDINI/AFP)

‘NAZA’ gana el Premio Especial del Jurado

El documental NAZA, dirigido por los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, recibió el Premio Especial del Jurado.

La película aborda la muerte de civiles palestinos en la Franja de Gaza y presenta testimonios de 24 integrantes de las fuerzas israelíes sobre ataques contra civiles palestinos.

Abraham y Szor también fueron dos de los cuatro autores de No Other Land, documental que ganó el Oscar en 2025.

Yuval Abraham y Rachel Szor, ganadores del Premio Especial del Jurado por el documental ‘Naza’ (STEFANO RELLANDINI/AFP)

De acuerdo con Abraham, los testimonios reunidos en NAZAdescriben un sistema de ataques masivos que, según los entrevistados, utiliza dispositivos desarrollados con inteligencia artificial.

El documental, proyectado casi al final del festival, provocó una fuerte reacción entre el público y recibió una ovación de 25 minutos, considerada la más larga en la historia de la Mostra por la prensa especializada.

Javier Bardem, Penélope Cruz y Robert Pattinson, entre las estrellas

Aunque los grandes estudios de Hollywood tuvieron una presencia menor en esta edición del Festival de Venecia, las estrellas no faltaron en el Lido.

Entre los nombres que destacaron en la alfombra roja estuvieron los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz, quienes protagonizan Búnker, del director francés Florian Zeller.

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La pareja interpreta a un matrimonio en crisis después de casi dos décadas de relación.

Otro de los grandes protagonistas fue Robert Pattinson, quien apareció en Primetime como un periodista dedicado a perseguir a presuntos depredadores sexuales.

El cine latinoamericano también gana en Venecia

El cine latinoamericano tuvo una presencia limitada en la selección oficial, pero consiguió varios reconocimientos en las secciones paralelas del festival.

La película argentina A veces me entra tristeza, otras veces rebelión, de María Aparicio, ganó el máximo galardón de la sección Giornate degli Autori.

En la Semana de la Crítica, los colombianos Bibiana Rojas Gómez y Juan David Cárdenas recibieron un premio por El fin de los tiempos, documental experimental construido con material de archivo e imágenes generadas con inteligencia artificial.

Por su parte, la película brasileña London, de Victor di Marco y Márcio Picoli, ganó el Queer Lion, compartido con Queer Edward II, de Theo Rollason. El reconocimiento distingue obras relacionadas con la temática y la cultura LGBTQ+ entre las películas presentadas en el certamen.