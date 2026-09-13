Sentenciados por los delitos de despojo y daños en El Tule

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, demostró la responsabilidad penal de los acusados Venustiano, Erasmo y Dionisio, O.G., por los delitos de despojo y daños, ilícitos por los que fueron sentenciados a cinco años de prisión.

Las pruebas desahogadas durante el juicio oral, demostraron que, entre septiembre de 2016 y junio del 2018, los ahora sentenciados causaron daños y se apoderaron de manera ilícita de un predio rústico de agostadero conocido como Ojo de Agua, en el municipio de El Tule

Derivado del caudal probatorio expuesto por esta representación social, el Tribunal Oral, declaró penalmente responsable a los acusados por los mencionados delitos.

Además de la pena privativa de la libertad, fueron condenados a pagar la cantidad de 8 mil 043 pesos por concepto de la reparación del daño y una multa de 10 mil 525 pesos.

Los trabajos y diligencias realizadas por el Ministerio Público, permitieron recabar las pruebas necesarias para demostrar ante el Tribunal de enjuiciamiento la responsabilidad penal de los acusados, garantizando la procuración de justicia a las víctimas.