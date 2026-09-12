Oscar Quintana presenta “Eslabones del silencio”

El Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua invita a la ciudadanía a la presentación de “Eslabones del silencio”, novela de misterio del escritor Oscar Quintana que forma parte de la Colección PECH 2025 y que será presentada el próximo 17 de septiembre.

El encuentro literario se llevará a cabo a las 18:00 horas en el Museo Sebastian, Casa Siglo XIX, ubicado en avenida Benito Juárez número 601, con entrada libre para el público. La actividad busca generar un espacio de acercamiento entre lectores y creadores, además de promover la producción literaria local.

La novela conduce al lector a una historia marcada por secretos familiares, recuerdos y acontecimientos sobrenaturales. La trama tiene como protagonista a Abel Díaz, quien llega a las ruinas de un antiguo hogar, aparentemente guiado por el azar o por un llamado que lo impulsa a regresar a un lugar que cree recordar.

A partir de su llegada, Abel comienza a reconstruir la historia de una parte de su familia que parece haber sido borrada deliberadamente del árbol genealógico y de la memoria de sus integrantes. Entre fantasmas, recuerdos y enigmas, la obra plantea un recorrido por aquello que permanece oculto y que, pese al paso del tiempo, busca salir nuevamente a la luz.

El Instituto de Cultura del Municipio destacó que este tipo de actividades tienen como objetivo acercar la literatura a la comunidad y propiciar espacios de encuentro entre escritores y lectores. La invitación está abierta a familias, estudiantes, aficionados a la literatura y público en general interesado en conocer esta obra que combina misterio, secretos familiares y elementos sobrenaturales.