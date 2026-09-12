Soy Legal del PJE conecta con la Juventud Parralense del COBACH plantel 12

-Más de 150 estudiantes del Cobach 12 se forman en derechos y cultura de la legalidad con “Soy Legal”

Con un impacto directo en más de 150 estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 12 en Hidalgo del Parral, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua llevó a cabo una jornada formativa del programa “Soy Legal”. Este encuentro, encabezado por la presidenta del Poder Judicial, Magistrada Marcela Herrera Sandoval, brindó a las y los jóvenes herramientas clave para reconocer sus derechos, reflexionar sobre la prevención de riesgos por toma de malas decisiciones y comprender el papel fundamental de las normas en la convivencia social basadas en respeto y cultura de paz.

Durante la actividad, la Magistrada Presidenta Marcela Herrera Sandoval destacó la importancia de acercar a la juventud información que contribuya a su formación integral y les permita tomar decisiones responsables durante esta etapa de sus vidas.

“Sin importar la profesión que elijan para su futuro —abogados, contadores, ingenieros o médicos—, el cambio empieza hoy con cada decisión correcta que tomen y con el respeto que brinden a los demás. Para construir una mejor comunidad nos necesitamos todos. Ese es el propósito de Soy Legal: acercar la cultura de la legalidad y de la paz a sus vidas. Aprovechen este espacio, participen y hagan de esta jornada una herramienta para su mañana.”, conpartió a las y los estudiantes.

Como parte de las dinámicas del programa, los voluntarios Víctor Colmenares y Marco Agui compartieron con las y los estudiantes diversos temas de interés para su vida cotidiana. En sus intervenciones abordaron la relevancia de las leyes como elementos fundamentales para una convivencia respetuosa y ordenada, además de tratar de forma prioritaria la prevención del suicidio, promoviendo la reflexión, la comunicación y la búsqueda oportuna de apoyo ante situaciones de riesgo.

El encuentro contó con la presencia de las magistradas Karina Castañeda, Perla Ruíz, Claudia Juárez y Nancy Escarcela; los magistrados Yamil Athie, Andrés Pérez Howlett y Emmanuel Chávez Chávez; así como el comisionado Eduardo Gómez.

Por su parte, Humberto de las Casas Muñoz, Director General del Colegio de Bachilleres en el Estado de Chihuahua, agradeció al Poder Judicial el trabajo conjunto para llevar este programa de cultura de la legalidad y valor a la vida, destacando que representa una gran oportunidad para formar mejores generaciones.

“Soy Legal” forma parte del programa insignia Justicia Cercana, mediante el cual se impulsan acciones de prevención y formación para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes conozcan sus derechos, fortalezcan la cultura de la legalidad y fomenten una convivencia basada en el respeto, la responsabilidad y el bienestar.