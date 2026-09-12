inculan a proceso a imputado por la muerte de un adolescente y las lesiones de otras tres en Guachochi

Derivado de los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, un Juez de Control del Distrito Judicial Andrés del Río, dictó auto de vinculación a proceso en contra de Vidal L.L., por los delitos de homicidio agravado y lesiones.

Asimismo, determinó que el imputado enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva, y otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Los hechos por los que Vidal L.L., fue vinculado a proceso penal, ocurrieron el 06 de septiembre del presente año en el municipio de Guachochi, en donde de acuerdo a la investigación ministerial atacó con un arma blanca y privó de la vida a un adolescente de 15 años, de iniciales A.B.H., además, hirió a otro menor de edad de iniciales B.G.P. y a dos masculinos de qiniciales I.G.Y. y G.G.P.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).