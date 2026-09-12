Se reúnen Santiago de la Peña, Guillermo Villalobos y Toño Chávez

Santiago de la Peña compartió en sus redes sociales una fotografía de un encuentro que sostuvo esta semana con el licenciado Guillermo Villalobos Madero y Toño Chávez, a quienes identificó como amigos de varios años.

En la publicación, el exfuncionario estatal destacó la oportunidad de coincidir con ambos para saludar y conversar, en un encuentro marcado por la relación de amistad que, según señaló, mantienen desde hace tiempo.

De la Peña señaló que además de los lazos personales, los tres comparten una visión y preocupación por el futuro de Chihuahua, particularmente el interés de contribuir a que al estado le vaya mejor.

La publicación generó atención en redes sociales debido a la reunión entre los tres personajes, mientras que Santiago de la Peña se limitó a destacar la amistad y las coincidencias que mantiene con Villalobos Madero y Toño Chávez.