Vinculan a proceso a imputado por delitos contra la salud en la colonia Obrera

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, obtuvo la vinculación a proceso de Jorge Luis G. E., por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, cometido en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 20 de octubre de 2026, el imputado fue detenido en flagrancia en el cruce de las calles 20 de noviembre y Gómez Morín, de la colonia Obrera, a bordo de un vehículo Nissan Altima, en posesión de una bolsa que contenía marihuana.

Los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, fueron considerados por el Juez de Control conocedor de la causa penal 3140/2026, para resolver la situación jurídica del imputado, que enfrentara con las medidas cautelares consistentes en firma periódica y prohibición de salir del estado.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos contra la salud, para contribuir a la seguridad de la ciudadanía.

**De acuerdo con el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.